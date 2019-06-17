В России появится новая маркировка продуктов

СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-17T07:30:11+03:00

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Росстандарт осенью этого года в России планирует принять новый ГОСТ на цветовую маркировку продуктов - так называемый "Светофор".

В ведомстве отметили, что производители смогут использовать данное новшество в добровольном порядке. Однако в Росстандарте отметили, мера вскоре может стать обязательной.

Новая маркировка будет размещаться на упаковке или этикетке в виде вертикальных полос. Ее главная цель - информировать покупателя о том, сколько сахара, соли и жиров содержится в том или ином продукте. В зависимости от содержания этих пищевых веществ полосы будут окрашены в красный, желтый или зеленый цвет, сообщает "Известие" со ссылкой на Росстандарт.

Так, замглавы Федерального исследовательского института питания и биотехнологии, разработчика ГОСТа, Алексей Камбаров отметил, что новый вид маркировки в будущем может стать одним из нормативов в сфере торговли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад стало известно о том, что глава Росстандарта Алексей Абрамов пообещал отменить 10 тысяч устаревших требований к производителям.

ИСТОЧНИК KP.RU