2019-06-17T07:53:30+03:00
Общество

Российские СМИ рассказали о планах чиновников лишить соцпособий "ленивых" малоимущих

Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российские СМИ рассказали о планах чиновников лишить соцпособий "ленивых" малоимущихРоссийские СМИ рассказали о планах чиновников лишить соцпособий "ленивых" малоимущихФото: Дарья САВЕНКО
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Российские издания рассказали о том, что ряд региональных чиновников в России предложили скорректировать критерии нуждаемости граждан. По словам властей, такое решение - шаг к снижению уровня бедности.

Чиновники Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей направили в Министерство труда РФ отчёты, в которых поддержали корректировки критериев нуждаемости.

По данным издания "Известия", чиновники хотят прекратить выплачивать пособия гражданам, которые могут без них обойтись, и направить сэкономленные средства тем, кто действительно в них нуждается.

В качестве примера власти приводят Ивановскую область, где чиновники выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России изменились правила оформления детского пособия. Теперь заявление на получение пособия можно подавать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации.

Возможно ли платить пособия только тем кто в них реально нуждается.В студии Евгений Викторович Корчаго, адвокат, член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации, и Валерий Рашкин, депутат Госдумы. Ведущая Елена Афонина. Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/

ИСТОЧНИК KP.RU

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