2019-06-17T09:20:45+03:00
В мире

Токаев посоветовал Трампу "не загонять китайцев в угол"

Президент Казахстана подчеркнул, что Соединенным Штатам Америки следует найти компромисс с Китаем
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу найти компромисс с Китаем в торговой войне и не ставить китайцев в безвыходное положение.

- Я знаю психологию китайских руководителей и в целом китайского народа и думаю, что такого рода компромисс будет достигнут, - подчеркнул Токаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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