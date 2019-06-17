Токаев посоветовал Трампу "не загонять китайцев в угол"
Президент Казахстана подчеркнул, что Соединенным Штатам Америки следует найти компромисс с Китаем
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу найти компромисс с Китаем в торговой войне и не ставить китайцев в безвыходное положение.
- Я знаю психологию китайских руководителей и в целом китайского народа и думаю, что такого рода компромисс будет достигнут, - подчеркнул Токаев.
ИСТОЧНИК KP.RU