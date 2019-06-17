Группа бывших крымчан подала документы на получение российских паспортов по упрощенной схеме
В миграционные подразделения МВД поступили первые заявления на получение гражданства РФ от бывших жителей Крыма и Севастополя.
- На данный момент в территориальные органы МВД России с соответствующими заявлениями обратилось 125 человек, - отметили в ведомстве.
Также сотрудники миграционных подразделений МВД напомнили, что рассмотрение документов и принятие по ним решений осуществляется в срок до трех месяцев, сообщает "ТАСС".
- До настоящего времени решения по результатам рассмотрения таких заявлений территориальными органами МВД России не принимались, паспорта гражданина РФ не выдавались, - подчеркнули в ведомстве.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Кабмин Украины признает незаконными выданные донбассовцам паспорта РФ. Документы не будут действовать на территории незалежной, а также при пересечении ее госграницы. Другим государствам было также рекомендовано поддержать Киев в этом решении.
ИСТОЧНИК KP.RU