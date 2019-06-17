2019-06-17T10:37:28+03:00
Общество

Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин

Выше всего разрыв между размерами выплат в Пакистане
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщинЭксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщинФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Эксперт выяснили, что за труд равной ценности мужчины в мире получают в среднем на 27 процентов больше, чем женщины.

Выше всего разрыв в Пакистане - более 35 процентов. Меньше всего разница в Скандинавии - менее 10 процентов. Генерального директор Международной организации труда по вопросам политики Дебора Гринфилд отметила, что что нельзя запрещать женщинам заниматься тяжелой и опасной работой.

- Мы считаем, что запрещать женщинам работать по ночам, поскольку это небезопасно для здоровья - стереотип, который усугубляет дискриминацию, - сообщает Гринфилд.

Она также отметила, что в отраслях, где заняты преимущественно женщины, оплата, как правило, ниже, по сравнению с теми, где преобладают мужчины, сообщает "Российская газета".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роструд узнал размеры зарплат, на которые претендуют жители разных регионов РФ. Самые скромные запросы по оплате труда у соискателей в Чувашии, Туве и Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Группа бывших крымчан подала документы на получение российских паспортов по упрощенной схеме
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья Алибасова
Токаев посоветовал Трампу "не загонять китайцев в угол"
Рисунок 17-летнего Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тысяч
В России подорожают лекарства из-за обязательной маркировки
В Гонконге митингующие покинули главные дороги в городе
Минздрав назвал российские регионы, где больше всего распространен рак
В Филадельфии на выпускном вечере произошла стрельба
Российские СМИ рассказали о планах чиновников лишить соцпособий "ленивых" малоимущих
Пушков поддержал позицию журналиста, который ранее раскритиковал Дуду за слова о русских
В России появится новая маркировка продуктов
Немецкий депутат: США не должны шантажировать ФРГ из-за «Северного потока – 2»
«Обвинять прессу в измене опасно»: NYT ответила на слова Трампа о «врагах народа»
Пожар в жилом доме на севере Москвы унес жизни двух человек
В домах жителей Аргентины и Уругвая снова появился свет
Саакашвили предложил убрать Верховную раду из Киева
Трамп уступает в предвыборной гонке пяти вероятным соперникам
Guardian: Мэй и Путин могут провести переговоры на саммите G20 в Японии
Глава Дагестана попал в больницу с воспалением легких
«Пусть сам расскажет»: Лобода ответила на вопрос о причине ссоры с Лазаревым
Росздравнадзор сообщил о нарушениях прав граждан на льготные лекарства
Саакашвили: На Украине нет современной архитектуры из-за коррупции
В ДНР установили имена людей, причастных к убийству Захарченко
Элина Мазур после драки в прямом эфире подала на Цымбалюк-Романовскую в полицию
Эстонский Красный крест потребовал убрать свою эмблему с костюма Айболита
Муженко рассказал, как авиация ВСУ обстреляла батальон «Донбасс»