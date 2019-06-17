Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-17T10:37:28+03:00

Выше всего разрыв между размерами выплат в Пакистане

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Эксперт выяснили, что за труд равной ценности мужчины в мире получают в среднем на 27 процентов больше, чем женщины.

Выше всего разрыв в Пакистане - более 35 процентов. Меньше всего разница в Скандинавии - менее 10 процентов. Генерального директор Международной организации труда по вопросам политики Дебора Гринфилд отметила, что что нельзя запрещать женщинам заниматься тяжелой и опасной работой.

- Мы считаем, что запрещать женщинам работать по ночам, поскольку это небезопасно для здоровья - стереотип, который усугубляет дискриминацию, - сообщает Гринфилд.

Она также отметила, что в отраслях, где заняты преимущественно женщины, оплата, как правило, ниже, по сравнению с теми, где преобладают мужчины, сообщает "Российская газета".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роструд узнал размеры зарплат, на которые претендуют жители разных регионов РФ. Самые скромные запросы по оплате труда у соискателей в Чувашии, Туве и Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU