Россияне предпочитают открывать вклады в долларах, а не евро

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-17T13:00:50+03:00

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Среди всех иностранных валют для накоплений россияне предпочитают доллары. Евро стараются избегать, доходность по этой валюте ниже.

Несмотря на постепенную дедолларизацию российской экономики, средние ставки по депозитам в американской валюте примерно в пять раз выше, чем условия по вкладам в евро, и составляют 2,08%.

В общей доле вкладов долларовые занимают порядка 20 процентов от общего объема, а средняя процентная ставка по таким сбережениям составляет 2,08% (на срок от полугода). Для вкладов в евро она почти в пять раз ниже — 0,42%.

Эксперты признают, что американская валюта безусловный лидер среди иностранных, но львиную долю сбережений россияне все же держат в рублях. Ставки на вклады в местной валюте гораздо выше и составляют примерно 7% годовых.

В банках, входящих в ТОП-30, прокомментировали газете «Известия», что объем долларов, которые сегодня есть в обороте, достаточно высок и программа дедолларизации может привести к стремлению клиентов хранить валюту «под подушкой».

ИСТОЧНИК KP.RU