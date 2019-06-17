2019-06-17T13:00:50+03:00
Экономика

Россияне предпочитают открывать вклады в долларах, а не евро

Экономисты признают, что так выгоднее копить деньги
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Для вкладов в иностранной валюте россияне выбирают долларДля вкладов в иностранной валюте россияне выбирают долларФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Среди всех иностранных валют для накоплений россияне предпочитают доллары. Евро стараются избегать, доходность по этой валюте ниже.

Несмотря на постепенную дедолларизацию российской экономики, средние ставки по депозитам в американской валюте примерно в пять раз выше, чем условия по вкладам в евро, и составляют 2,08%.

В общей доле вкладов долларовые занимают порядка 20 процентов от общего объема, а средняя процентная ставка по таким сбережениям составляет 2,08% (на срок от полугода). Для вкладов в евро она почти в пять раз ниже — 0,42%.

Эксперты признают, что американская валюта безусловный лидер среди иностранных, но львиную долю сбережений россияне все же держат в рублях. Ставки на вклады в местной валюте гораздо выше и составляют примерно 7% годовых.

В банках, входящих в ТОП-30, прокомментировали газете «Известия», что объем долларов, которые сегодня есть в обороте, достаточно высок и программа дедолларизации может привести к стремлению клиентов хранить валюту «под подушкой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков прокомментировал информацию о возможности встречи Путина и Мэй на G20
Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития
Фильм "Люди в черном: Интернэшнл" возглавил российский кинопрокат
Умер Филипп Бобков, бывший начальник "идеологического" управления КГБ
Футбольный матч Россия - Шотландия в октябре пройдет в "Лужниках"
США разместят свои войска в шести локациях на территории Польши
Бывшего посла РФ в Белоруссии назначили замминистра экономического развития России
Мошенники научились присваивать квартиры по цифровой подписи
В Минэнерго прокомментировали статью зарубежных СМИ о кибератаках США на РФ
Синоптики назвали самый солнечный город России
Эксперты назвали российские регионы-лидеры по благосостоянию семей
Москвичу вернули 1,3 миллиона рублей, которые он забыл на станции метро "Октябрьская"
На рынке в Азербайджане произошла стрельба
В Подмосковье задержали тренера, который домогался до 8-летней ученицы
Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Группа бывших крымчан подала документы на получение российских паспортов по упрощенной схеме
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья Алибасова
Токаев посоветовал Трампу "не загонять китайцев в угол"
Рисунок 17-летнего Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тысяч
В России подорожают лекарства из-за обязательной маркировки
В Гонконге митингующие покинули главные дороги в городе