Умер Филипп Бобков, бывший начальник "идеологического" управления КГБ
В понедельник, 17 июня, умер бывший зампред КГБ СССР Филипп Денисович Бобков. Ему было 94 года.
О смерти Бобкова рассказали его родственники.
- Он скончался в реанимации в госпитале на Щукинской в Москве сегодня утром, около 8.00. Точная причина пока неизвестна, - передают их слова РИА Новости.
Бобков работал на руководящих должностях в органах государственной безопасности. На протяжении 14 лет он был начальником пятого, так называемого "идеологического" управления КГБ СССР. Эта структура занималась защитой конституционного строя страны. Основной задачей ведомства была борьба с диссидентами.
После распада Советского Союза и увольнения из структур Бобков стал руководителем Аналитического управления АО Группа "Мост", владельцем которого был Владимир Гусинский. В эту компанию в разное время входили газета "Сегодня", телеканал "НТВ" и радиостанция "Эхо Москвы.
Затем в 2008 году Бобков стал генеральным инспектором Министерства обороны РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU