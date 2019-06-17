Умер Филипп Бобков, бывший начальник "идеологического" управления КГБ

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-17T13:22:01+03:00

Генерал армии в отставке Ф. Д. Бобков на военном параде на Красной площади, 9 мая 2012 года. Фото: Википедия

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В понедельник, 17 июня, умер бывший зампред КГБ СССР Филипп Денисович Бобков. Ему было 94 года.

О смерти Бобкова рассказали его родственники.

- Он скончался в реанимации в госпитале на Щукинской в Москве сегодня утром, около 8.00. Точная причина пока неизвестна, - передают их слова РИА Новости.

Бобков работал на руководящих должностях в органах государственной безопасности. На протяжении 14 лет он был начальником пятого, так называемого "идеологического" управления КГБ СССР. Эта структура занималась защитой конституционного строя страны. Основной задачей ведомства была борьба с диссидентами.

После распада Советского Союза и увольнения из структур Бобков стал руководителем Аналитического управления АО Группа "Мост", владельцем которого был Владимир Гусинский. В эту компанию в разное время входили газета "Сегодня", телеканал "НТВ" и радиостанция "Эхо Москвы.

Затем в 2008 году Бобков стал генеральным инспектором Министерства обороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU