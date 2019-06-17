2019-06-17T13:22:01+03:00
Общество

Умер Филипп Бобков, бывший начальник "идеологического" управления КГБ

Генерал Филипп Бобков умер на 95-ом году жизни
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Генерал армии в отставке Ф. Д. Бобков на военном параде на Красной площади, 9 мая 2012 года.Генерал армии в отставке Ф. Д. Бобков на военном параде на Красной площади, 9 мая 2012 года.Фото: Википедия
Изменить размер текста:

В понедельник, 17 июня, умер бывший зампред КГБ СССР Филипп Денисович Бобков. Ему было 94 года.

О смерти Бобкова рассказали его родственники.

- Он скончался в реанимации в госпитале на Щукинской в Москве сегодня утром, около 8.00. Точная причина пока неизвестна, - передают их слова РИА Новости.

Бобков работал на руководящих должностях в органах государственной безопасности. На протяжении 14 лет он был начальником пятого, так называемого "идеологического" управления КГБ СССР. Эта структура занималась защитой конституционного строя страны. Основной задачей ведомства была борьба с диссидентами.

После распада Советского Союза и увольнения из структур Бобков стал руководителем Аналитического управления АО Группа "Мост", владельцем которого был Владимир Гусинский. В эту компанию в разное время входили газета "Сегодня", телеканал "НТВ" и радиостанция "Эхо Москвы.

Затем в 2008 году Бобков стал генеральным инспектором Министерства обороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков прокомментировал информацию о возможности встречи Путина и Мэй на G20
Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития
Фильм "Люди в черном: Интернэшнл" возглавил российский кинопрокат
Футбольный матч Россия - Шотландия в октябре пройдет в "Лужниках"
Россияне предпочитают открывать вклады в долларах, а не евро
США разместят свои войска в шести локациях на территории Польши
Бывшего посла РФ в Белоруссии назначили замминистра экономического развития России
Мошенники научились присваивать квартиры по цифровой подписи
В Минэнерго прокомментировали статью зарубежных СМИ о кибератаках США на РФ
Синоптики назвали самый солнечный город России
Эксперты назвали российские регионы-лидеры по благосостоянию семей
Москвичу вернули 1,3 миллиона рублей, которые он забыл на станции метро "Октябрьская"
На рынке в Азербайджане произошла стрельба
В Подмосковье задержали тренера, который домогался до 8-летней ученицы
Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Группа бывших крымчан подала документы на получение российских паспортов по упрощенной схеме
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья Алибасова
Токаев посоветовал Трампу "не загонять китайцев в угол"
Рисунок 17-летнего Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тысяч
В России подорожают лекарства из-за обязательной маркировки
В Гонконге митингующие покинули главные дороги в городе