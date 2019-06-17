Фильм "Люди в черном: Интернэшнл" возглавил российский кинопрокат

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-17T13:26:26+03:00

Изменить размер текста: A A

12 июня на экраны вышел фильм "Люди в черном: Интернэшнл". Уже за первые четыре дня проката картина собрала 240,6 миллионов рублей и вырвалась на первую строчку рейтинга.

"Люди в черном: Интернэшнл" это - четвертый фильм киносаги "Люди в черном". Однако по сюжету он никак не связан с предыдущими частями. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Картина рассказывает о Суперагентах М. и Эйч, которым предстоит спасти Землю от инопланетной угрозы. Их, и без того сложная миссия, осложняется еще и тем, что в команде "Людей в черном" явно завелся шпион.

Афиша картины.

Второе место занял мультфильм "Тайная жизнь домашних животных - 2". Эта добрая юмористическая комедия рассказывает о том, чем занимаются домашние животные в то время, пока их хозяев нет дома. Они пускаются в отважные приключения, исследуют окружающий мир и спасают своих друзей. За выходные этот фильм собрал 121,5 миллиона рублей.

На третьей строчке рейтинга оказался фильм "Аладдин". Эта картина является киноадаптацией знаменитого мультика Disney. Сборы этого фильма составили 75,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU