2019-06-17T13:53:32+03:00
Политика

Песков прокомментировал информацию о возможности встречи Путина и Мэй на G20

Он напомнил, что российский лидер недавно встречался с представителями британского бизнеса
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий по поводу информации о возможности встречи российского лидера и бывшего премьер-министра Британии Терезы Мэй на G20.

- Пока никакой информации на этот счет нет, я не могу это как-то прокомментировать. Ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу, - подчеркнул Песков.

При этом он напомнил, что Путин недавно встречался с представителями британского бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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