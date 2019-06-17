Песков прокомментировал информацию о возможности встречи Путина и Мэй на G20
Он напомнил, что российский лидер недавно встречался с представителями британского бизнеса
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий по поводу информации о возможности встречи российского лидера и бывшего премьер-министра Британии Терезы Мэй на G20.
- Пока никакой информации на этот счет нет, я не могу это как-то прокомментировать. Ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу, - подчеркнул Песков.
При этом он напомнил, что Путин недавно встречался с представителями британского бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU