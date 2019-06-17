2019-06-17T14:39:06+03:00
Политика

Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка

Ранее в Пензенской области произошла массовая драка, в которой погиб один человек и четверо были ранены
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путина проинформировали об инциденте в селе ЧемодановкаПутина проинформировали об инциденте в селе ЧемодановкаФото: Соцсети
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Путин заявил, что российского лидера проинформировали по поводу массовой драки в селе Чемодановке, Пензенской области. В результате инцидента погиб один человек и четверо были ранены.

- Безусловно, нам известно о том, что там происходит. Это весьма резонансная ситуация. Еще президент был в Таджикистане, ему это докладывалось, когда это все случилось, - подчеркнул Песков.

Однако он не стал комментировать сам инцидент, отметив, что "здесь с руки говорить правоохранительным органам", сообщает "ТАСС".

Напомним, между жителями Чемодановки (Пензенская область), вечером 13 июня, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. В итоге, пострадали пять человек, двое госпитализированы, один из них скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта. Один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что жители поселка под Пензой заявили, что их "соседи" нигде не трудоустроены и регулярно совершают преступления. Больше 500 человек пришли на похороны убитого в драке между русскими и цыганами в Чемодановке.

Жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу в знак протеста против беззакония, который творят в их поселке цыгане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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