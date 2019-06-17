Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-17T16:05:15+03:00

Изменить размер текста: A A

На совещании в Кабинете министров Дмитрий Медведев поднял вопрос о росте цен на бензин. В частности, сообщения об этом приходят с Дальнего Востока и Сибири. Оттуда поступают жалобы на повышение цен на заправках.

С этой проблемой Дмитрий Медведев поручил разобраться своему заместителю Дмитрию Козаку.

- Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск, - это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости, - приводит слова Медведева ТАСС.

Козак пообещал сегодня же обсудить этот вопрос с руководителями крупнейших нефтяных компаний.

- Если проблема носит системный характер, будем принимать те меры по отношению к нефтяным компаниям, которые неоднократно обсуждали, - добавил позднее Дмитрий Медведев в своем Твиттере.

Напомним, в марте этого года правительство приняло решение заморозить цены на бензин до конца июня. После этого сдерживать цены на топливо планируется путем введения особых мер регулирования. Они предусматривают обязанность нефтяных компаний сначала поставлять определенное количество нефти на российский рынок, а затем уже и в другие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU