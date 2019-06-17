2019-06-17T16:05:15+03:00
Экономика

Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин

Поручение было дано вице-премьеру Дмитрию Козаку
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Дмитрий Медведев поднял вопрос о росте цен на бензин. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССДмитрий Медведев поднял вопрос о росте цен на бензин. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Изменить размер текста:

На совещании в Кабинете министров Дмитрий Медведев поднял вопрос о росте цен на бензин. В частности, сообщения об этом приходят с Дальнего Востока и Сибири. Оттуда поступают жалобы на повышение цен на заправках.

С этой проблемой Дмитрий Медведев поручил разобраться своему заместителю Дмитрию Козаку.

- Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск, - это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости, - приводит слова Медведева ТАСС.

Козак пообещал сегодня же обсудить этот вопрос с руководителями крупнейших нефтяных компаний.

- Если проблема носит системный характер, будем принимать те меры по отношению к нефтяным компаниям, которые неоднократно обсуждали, - добавил позднее Дмитрий Медведев в своем Твиттере.

Напомним, в марте этого года правительство приняло решение заморозить цены на бензин до конца июня. После этого сдерживать цены на топливо планируется путем введения особых мер регулирования. Они предусматривают обязанность нефтяных компаний сначала поставлять определенное количество нефти на российский рынок, а затем уже и в другие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею с официальным визитом
В Москве проверяют телецентр "Останкино" после сообщения о минировании
Орешкин назвал назначение Бабича в Минэкономразвития усилением министерства
В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности
В Нигерии 30 человек стали жертвами атаки смертников
В Кремле прокомментировали сообщения о кибератаках США против России
Илон Маск удалил свой аккаунт в Twitter
В Госдуме призвали Польшу быть осмотрительнее с размещением американских войск
Футбольный тренер разбил стекло в здании «Управления по эксплуатации жилого фонда» в центре Москвы
В Домодедово появились лазерные алкотестеры
Александр Калягин опроверг информацию о своей госпитализации
Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка
Песков прокомментировал информацию о возможности встречи Путина и Мэй на G20
Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития