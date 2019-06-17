2019-06-17T16:09:20+03:00
В мире

В Нигерии 30 человек стали жертвами атаки смертников

Еще 40 человек получили ранения
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Нигерии 30 человек стали жертвами атаки смертниковВ Нигерии 30 человек стали жертвами атаки смертниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Не менее 30 человек погибли и 40 получили ранения в результате нападения террористов-смертников группировки "Боко Харам"* в Нигерии. Теракт произошел в населенном пункте Кондуга на северо-востоке страны.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, три взрыва прогремели вечером в воскресенье, 16 июня, возле зала, где люди смотрели трансляцию футбольного матча. Владелец здания также рассказал, что два взрыва прогремели также в чайной лавке.

В материале телеканала отмечается, что сотрудники экстренных служб не смогли быстро добраться до места взрыва. При этом в населенном пункте, где произошел взрыв, нет медицинского учреждения, способного справиться с большим потоком пострадавших

Ранее сайт kp.ru сообщал о теракте на северо-западе Нигерии. Тогда в результате нападения боевиков погибли 16 человек, еще 14 получили ранения.

* Террористическая организация, запрещенная в России

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею с официальным визитом
В Москве проверяют телецентр "Останкино" после сообщения о минировании
Орешкин назвал назначение Бабича в Минэкономразвития усилением министерства
В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности
Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин
В Кремле прокомментировали сообщения о кибератаках США против России
Илон Маск удалил свой аккаунт в Twitter
В Госдуме призвали Польшу быть осмотрительнее с размещением американских войск
Футбольный тренер разбил стекло в здании «Управления по эксплуатации жилого фонда» в центре Москвы
В Домодедово появились лазерные алкотестеры
Александр Калягин опроверг информацию о своей госпитализации
Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка
Песков прокомментировал информацию о возможности встречи Путина и Мэй на G20
Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития