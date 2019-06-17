В Нигерии 30 человек стали жертвами атаки смертников

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-17T16:09:20+03:00

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Не менее 30 человек погибли и 40 получили ранения в результате нападения террористов-смертников группировки "Боко Харам"* в Нигерии. Теракт произошел в населенном пункте Кондуга на северо-востоке страны.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, три взрыва прогремели вечером в воскресенье, 16 июня, возле зала, где люди смотрели трансляцию футбольного матча. Владелец здания также рассказал, что два взрыва прогремели также в чайной лавке.

В материале телеканала отмечается, что сотрудники экстренных служб не смогли быстро добраться до места взрыва. При этом в населенном пункте, где произошел взрыв, нет медицинского учреждения, способного справиться с большим потоком пострадавших

Ранее сайт kp.ru сообщал о теракте на северо-западе Нигерии. Тогда в результате нападения боевиков погибли 16 человек, еще 14 получили ранения.

* Террористическая организация, запрещенная в России

ИСТОЧНИК KP.RU