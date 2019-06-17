Орешкин назвал назначение Бабича в Минэкономразвития усилением министерства

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-17T16:37:38+03:00

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Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем министра усилением своего ведомства. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Усиливаем министерство тяжелой артиллерией", - говорится в подписи к совместной фотографии Орешкина и Бабича.

Ранее сайт kp.ru сообщал о назначении Михаила Бабича на пост заместителя министра экономического развития России. До этого назначения Бабич был послом РФ в Белоруссии, а также работал полпредом президента в Приволжском федеральном округе и на руководящих должностях в администрации Подмосковья, Ивановской области и Чечне.

Комментируя данное назначение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Бабич продолжит заниматься организации интеграционных процессов между РФ и Белоруссией. По словам представителя Кремля, Бабич имеет "высокий уровень экспертизы в этой области".

ИСТОЧНИК KP.RU