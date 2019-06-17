В МИД России ответили на обвинения США в проведении ядерных испытаний

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-17T17:26:53+03:00

В ведомстве заявили, что эти обвинения неприемлемы и лишены всяких оснований

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Обвинения США в адрес России в проведении ядерных испытаний свыше "нулевой мощности" являются неприемлемыми и беспочвенными. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

"Еще раз подчеркиваем, что все такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как "прикрытие" шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний", - говорится в тексте документа.

В министерстве отметили, что США "даже не потрудились изобрести хоть какую-то новую схему для осуществления своих планов и практически полностью повторяют действия по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности". Представители МИД также обратили внимание на возможность выхода США из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В заключение в МИД отметили, что ДВЗЯИ может стать "очередным объектом деструктивной политики США по слому международной архитектуры договоренностей в области нераспространения и контроля над вооружениями". При этом в ведомстве подчеркнули, что данный договор является "крайне важным".

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО), в котором говорилось о возможном проведении Россией ядерных испытаний. Комментируя это заявление, министр иностранных дел Сергей Лавров называл его "бредовым домыслом".

ИСТОЧНИК KP.RU