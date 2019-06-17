В МИД России ответили на обвинения США в проведении ядерных испытаний
Обвинения США в адрес России в проведении ядерных испытаний свыше "нулевой мощности" являются неприемлемыми и беспочвенными. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.
"Еще раз подчеркиваем, что все такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как "прикрытие" шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний", - говорится в тексте документа.
В министерстве отметили, что США "даже не потрудились изобрести хоть какую-то новую схему для осуществления своих планов и практически полностью повторяют действия по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности". Представители МИД также обратили внимание на возможность выхода США из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
В заключение в МИД отметили, что ДВЗЯИ может стать "очередным объектом деструктивной политики США по слому международной архитектуры договоренностей в области нераспространения и контроля над вооружениями". При этом в ведомстве подчеркнули, что данный договор является "крайне важным".
Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО), в котором говорилось о возможном проведении Россией ядерных испытаний. Комментируя это заявление, министр иностранных дел Сергей Лавров называл его "бредовым домыслом".
ИСТОЧНИК KP.RU