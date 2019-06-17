2019-06-17T17:26:53+03:00
Политика

В МИД России ответили на обвинения США в проведении ядерных испытаний

В ведомстве заявили, что эти обвинения неприемлемы и лишены всяких оснований
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В МИД России ответили на обвинения США в проведении ядерных испытанийВ МИД России ответили на обвинения США в проведении ядерных испытанийФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Обвинения США в адрес России в проведении ядерных испытаний свыше "нулевой мощности" являются неприемлемыми и беспочвенными. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

"Еще раз подчеркиваем, что все такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как "прикрытие" шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний", - говорится в тексте документа.

В министерстве отметили, что США "даже не потрудились изобрести хоть какую-то новую схему для осуществления своих планов и практически полностью повторяют действия по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности". Представители МИД также обратили внимание на возможность выхода США из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В заключение в МИД отметили, что ДВЗЯИ может стать "очередным объектом деструктивной политики США по слому международной архитектуры договоренностей в области нераспространения и контроля над вооружениями". При этом в ведомстве подчеркнули, что данный договор является "крайне важным".

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО), в котором говорилось о возможном проведении Россией ядерных испытаний. Комментируя это заявление, министр иностранных дел Сергей Лавров называл его "бредовым домыслом".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экспорт боевой авиации РФ оценивают в 6 млрд долларов
13-летняя россиянка найдена мертвой в Испании
Путин подписал закон, уточняющий налогообложение некоторых социальных выплат
На границе Китая, Северной Кореи и России произошло небольшое землетрясение
1500 артистов спели в Карелии
Депутаты парламента Литвы призвали Adidas отказаться от товаров с символикой СССР
Пьяный мужик ногой разбил окно администрации Одинцовского района
Власти Евросоюза обеспокоены ситуацией в Черном море
Моряки с атакованного в Оманском заливе танкера отправятся в Россию
Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею с официальным визитом
В Москве проверяют телецентр "Останкино" после сообщения о минировании
Орешкин назвал назначение Бабича в Минэкономразвития усилением министерства
В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности
В Нигерии 30 человек стали жертвами атаки смертников
Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин
В Кремле прокомментировали сообщения о кибератаках США против России
Илон Маск удалил свой аккаунт в Twitter
В Госдуме призвали Польшу быть осмотрительнее с размещением американских войск
Футбольный тренер разбил стекло в здании «Управления по эксплуатации жилого фонда» в центре Москвы
В Домодедово появились лазерные алкотестеры
Александр Калягин опроверг информацию о своей госпитализации
Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка
Песков прокомментировал информацию о возможности встречи Путина и Мэй на G20
Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития