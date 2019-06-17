2019-06-17T18:24:13+03:00
Общество

1500 артистов спели в Карелии

К 100-летию республики в Сортавале состоялся Международный песенный праздник
Михаил КОСОВ
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Фото: пресс-служба главы Республики Карелия.Фото: пресс-служба главы Республики Карелия.
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15 июня на концертной площадке в городском парке Ваккосалми выступили 60 хоров и ансамблей из всех районов Карелии, а также из Ленинградской, Московской, Архангельской областей, Удмуртии, Эстонии и Финляндии.

Открывая праздник, глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к публике на русском и финском.

-Карелия издревле считалась краем хорового пения, славилась своими музыкальными традициями, а песенный праздник имеет давнюю и славную историю, восходящую к концу XIX века. Желаю всем участникам и гостям интересных встреч, хороших мероприятий, найти новых друзей, зарядиться творческой энергией! – сказал Артур Парфенчиков.

Праздник начался утром: колонна артистов прошла от улицы Чкалова по историческому центру города и завершила шествие на певческом поле. Артистическая площадка в парке Ваккосалми называется так не случайно: именно здесь в 1883 году впервые состоялся песенный праздник.

Но Финская война прервала традицию, и только в XXI веке традиция была возрождена. Праздник песни проводился в разных городах Карелии и Финляндии. А в этом году он вернулся туда, где возник – на певческое поле. Это место славится отличной акустикой благодаря соседству с горой Кухавуори: отраженные от нее мелодии звучат особенно глубоко.

В песенном празднике участвовали детские и взрослые, любительские и профессиональные, фольклорные и академические, эстрадные коллективы. Никто из участников не был ограничен в выборе репертуара, поэтому представили они самые разные жанры.

Сводный хор артистов, а их на праздник приехало около 1500, спел несколько песен под аккомпанемент оркестра кантелистов Карелии. Затем каждый хор в отдельности представил слушателям свое мастерство. Коллективы выступали в течение нескольких часов на трех сценах под открытым небом.

Фото: пресс-служба главы Республики Карелия.

Фото: пресс-служба главы Республики Карелия.

В праздничной программе была не только песня, но и хореография, инструментал. Рядом со сценами работали ремесленные ряды, где более 50 мастеров из Карелии и регионов Северо-Запада показали плоды своего творчества и провели мастер-классы.

– Стоя вместе в общем хоре - рядом с детьми, молодежью, взрослыми, я чувствовала атмосферу сотворчества, которая царила вокруг. Участники выучили слова песен, и даже слова на карельском выговаривали правильно. Я видела, как людям это интересно! У нас есть одна большая цель – жить в мире и согласии. И для ее достижения мы используем песню, - поделилась впечатлениями руководитель Хора русской песни «Питарицы» Петрозаводска, заслуженный работник культуры Карелии Эмма Ёлына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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