Экспорт боевой авиации РФ оценивают в 6 млрд долларов

СЕГОДНЯ 18:40 2019-06-17T18:40:06+03:00

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Экспорт боевой авиации в России год от года только растет. За 2018 года показатель превысил 6 млрд долларов, а в целом за последние годы сумма составляет 15 миллиардов долларов.

Такие цифры были названы на открытии международного авиационного-космического салона Paris Air Show 2019 в Ле-Бурже.

- Традиционными лидерами является авиационная и вертолетная техника, которая поставляется на мировой рынок, - сказал гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В этом году впервые за шесть лет среди российских образцов можно было увидеть новинки авиационной техники российского производства – самолет-амфибию Бе-200 и вертолет «Ансат», сообщает сайт телеканала «Звезда».

Сайт kp.ru сообщал, что после перерыва российская авиация вернулась на салон в Ле-Бурже На выставке во Франции будут продемонстрированы некоторые новинки, но эксперты к этому мероприятию относятся скептически.

В 2018 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что "Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки". В закупках военной авиации российского производства Азия давно превзошла Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU