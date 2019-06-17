Экспорт боевой авиации РФ оценивают в 6 млрд долларов
Экспорт боевой авиации в России год от года только растет. За 2018 года показатель превысил 6 млрд долларов, а в целом за последние годы сумма составляет 15 миллиардов долларов.
Такие цифры были названы на открытии международного авиационного-космического салона Paris Air Show 2019 в Ле-Бурже.
- Традиционными лидерами является авиационная и вертолетная техника, которая поставляется на мировой рынок, - сказал гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
В этом году впервые за шесть лет среди российских образцов можно было увидеть новинки авиационной техники российского производства – самолет-амфибию Бе-200 и вертолет «Ансат», сообщает сайт телеканала «Звезда».
Сайт kp.ru сообщал, что после перерыва российская авиация вернулась на салон в Ле-Бурже На выставке во Франции будут продемонстрированы некоторые новинки, но эксперты к этому мероприятию относятся скептически.
В 2018 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что "Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки". В закупках военной авиации российского производства Азия давно превзошла Европу.
ИСТОЧНИК KP.RU