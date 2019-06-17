Российский школьник получил 0 баллов по ЕГЭ из-за ручки

СЕГОДНЯ 18:58 2019-06-17T18:58:48+03:00

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Астраханский школьник, ученик школы № 3, попал в непростую ситуацию. Артем получил 0 баллов за ЕГЭ по математике из-за технических неполадок. Он, как и требуется, заполнял все бланки черной гелевой ручкой, однако принтер почему-то не смог отсканировать его работу.

Телеканал "360" расспросил о случившемся у директора школы Нины Меланьиной.

- У него была обыкновенная черная гелевая ручка, он ее покупал в магазине товаров, где все продается для ЕГЭ. Причем титульный лист у него просканировался, а сама работа почему-то не прошла скан, - отметила она.

Нина Меланьина также рассказала о том, что ждет неудачливого школьника. По её словам, ломать будущее ему никто не собирается. Он может либо переписать, работу, либо подать заявку, чтобы её нашли и проверили. Принять решение Артему нужно как можно скорее.

"Мы на его стороне", - заключила директор.

ИСТОЧНИК KP.RU