В МИД Латвии пообещали соблюдать договор с Россией о защите памятников

СЕГОДНЯ 19:05 2019-06-17T19:05:37+03:00

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Памятник Освободителям в Риге находится под защитой международного договора с Россией о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений, который власти Латвии не намерены нарушать. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Янис Бекерис.

В интервью порталу Delfi представитель МИД Латвии заявил, что Рига "защищает международный договор с Россией"; данная позиция, по словам Бекериса, не меняется в течение 25 лет. "В договоре между Латвией и Россией, правда, конкретно этот памятник не назван, однако вся предыдущая дипломатическая практика и переписка указывает, что субъектом этого соглашения является именно памятник Освободителям", - сказал Бекерис.

Представитель дипломатического ведомства также отметил, что если парламент Латвии примет решение снести памятник, то юридически корректно это можно будет сделать, только получив согласие России в ходе переговоров.

Сбор подписей за снос памятника Освободителям в Риге начался в 2017 году. В этом году большинство депутатов Сейма (парламента) Латвии проголосовали за дальнейшее рассмотрение данной инициативе. Вопрос в настоящий момент изучается парламентскими комиссиями.

ИСТОЧНИК KP.RU