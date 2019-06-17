Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси

СЕГОДНЯ 19:18 2019-06-17T19:26:43+03:00

Сообщается, что экс-глава государства скончался во время заседания суда по делу о шпионаже, в котором он проходил главным обвиняемым

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался на 68-м году жизни в понедельник в Каире. Об этом сообщает издание Al Shorouq.

По данным издания, Мурси умер во время слушаний суда по делу о шпионаже, где экс-глава государства проходил главным обвиняемым. В момент, когда ему дали слово, экс-президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание. По некоторым данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Отмечается, что еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд документы, подтверждающие, что бывший президент страдает эпилепсией. Ранее он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы; по словам адвокатов, при таком диагнозе бывший президент не мог находиться в изоляции в одиночной камере и должен был быть переведен под домашний арест.

Ставленник исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) Мухаммед Мурси стал президентом Египта в 2012 году. Спустя год он был отстранен от власти военными на фоне массовых протестов. Позднее он проходил обвиняемым по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих

ИСТОЧНИК KP.RU