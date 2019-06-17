2019-06-17T19:27:36+03:00
Политика

Минобороны ужесточит правила обучения в военных вузах

Пересдавать «хвосты» станет сложнее
Елена АКИМОВА
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Минобороны ужесточит требования к будущим военнымМинобороны ужесточит требования к будущим военнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Минобороны приняли решение изменить правила обучения в военных вузах. Курсантам, которые накопили хвосты, будет сложнее пересдать задолженность: на начальном этапе исправить двойку будет проще, повторно — уже сложнее.

Кроме правил пересдачи изменятся и сами экзамены. Предполагается, что выпускники должны будут уметь работать в реальной обстановке, для этого в состав каждой аттестационной комиссии включат офицеров, обладающих боевым опытом.

— Не менее двух из пяти человек будут реальными боевыми офицерами, например, военачальники уровня командующего войсками округа, рода войск или главкома какого-либо вида вооруженных сил. Теперь курсантов будут проверять не только теоретики, но и практики, что несет в себе огромный плюс, — пояснил «Известиям» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Изменения, который будут внесены в приказ министра №670 уже разработаны и вступят в силу в конце 2019 года. Руководство вузов сможет корректировать программы обучения, если они не будут влиять на изучение основной специальности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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