2019-06-17T20:27:44+03:00
Общество

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП в нетрезвом виде

Отныне нетрезвым водителям, виновным в дорожных авариях с погибшими или пострадавшими, грозит до 15 лет лишения свободы
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин подписал законопроект, ужесточающий наказание для нетрезвых водителей, виновных в дорожно-транспортных происшествиях с погибшими и пострадавшими. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Отныне нетрезвым водителям, виновным в ДТП, где пострадавший получил тяжкий вред здоровью, грозит от 3 до 7 лет колонии. Ранее максимальное наказание за такое правонарушение не превышало 4 лет лишения свободы.

В случае гибели одного пострадавшего виновник ДТП может получить от 5 до 12 лет колонии; если же жертвами ДТП стали несколько человек, водителю грозит от 8 до 15 лет колонии. В прежней редакции Уголовного кодекса наказание за подобные правонарушения составляло от 2 до 7 и от 4 до 9 лет заключения соответственно.

Соответствующие поправки были внесены в статью 264 Уголовного кодекса России "Нарушение правил дорожного движения", а также в статью 263 УК, в которой прописана ответственность за преступления на других видах транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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