Британские истребители в Эстонии сопровождали российские военные самолеты 14 и 15 июня

СЕГОДНЯ 21:50 2019-06-17T21:50:16+03:00

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Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании, размещенные на аэродроме Эмари в Эстонии, сопровождали самолеты ВКС России 14 и 15 июня. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении отмечается, что в пятницу, 14 июня, британские истребители сопровождали российский самолет Су-30, следовавший в международном воздушном пространстве в районе границы Эстонии. На следующий день самолеты ВВС Великобритании поднялись для сопровождения Су-30 и транспортного самолета Ил-76, которые следовали в сторону воздушного пространства Финляндии и Эстонии со стороны Калининграда; в сопровождении самолета участвовали также самолеты ВВС Финляндии.

В британском военном ведомстве подчеркнули, что сопровождение проводилось в профессиональной манере; отмечается, что в ходе полета британские пилоты выдерживали безопасную дистанцию между самолетами.

Четыре истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании были переброшены в Эстонию в мае этого года для охраны воздушного пространства стран Балтии. До этого аналогичную задачу выполняли пилоты ВВС Германии на аналогичных самолетах.

ИСТОЧНИК KP.RU