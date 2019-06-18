2019-06-18T07:46:44+03:00
Политика

Зеленский выступил за ужесточение антироссийских санкций

Президент Украины считает, что механизм должен быть расширен в случае отсутствия желаемых результатов воздействия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зеленский выступил за расширение санкций против РоссииЗеленский выступил за расширение санкций против РоссииФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил за ужесточение антироссийских санкций, как "единственного средства давления" на Москву.

"Санкции можно ужесточить, если они не оказывают желаемого воздействия". - сказал глава государства.

При этом в качестве желаемых результатов он привел восстановление территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Речь идет, в частности, о Крыме и Донбассе. По словам Зеленского, в Киеве, пока что, верят в минские договоренности и надеются, что они помогут урегулировать конфликт на юго-востоке страны, передает Bild.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент Украины уже выступал в пользу усиления санкционного давления в отношении России. При этом он призывал следовать такой политике членов Европейского союза, объясняя свою позицию необходимостью возвращения мира.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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