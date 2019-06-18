Полиция раскрыла дерзкую кражу старинных икон из храма в Подмосковье

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-18T08:47:34+03:00

Все найденные иконы уже вернули в сельский храм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Полицейские раскрыли дерзкую кражу икон XIX и начала XX веков из церкви в подмосковном селе Кривцы Раменского района. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 января 2019 года. Четверо мужчин вскрыли замок входной двери православного храма, отключили сигнализацию и проникли в помещение.

"Повредив резные колонны XVIII века, они выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм", - рассказала Волк.

Также были похищены иконы "Спас Вседержитель", "Богоматерь Страстная" и образы преподобных Сергия Радонежского Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского и семи отроков Эфесских.

Несколько из них удалось обнаружить спустя всего девять дней после кражи - святыни находились в квартире перекупщика в Ярославле. А еще через неделю на Вернисаже в Измайлово были найдены иконы "Троица Новозаветная" и "Преподобный Серафим Саровский".

Вскоре в Москве задержали четверых подозреваемых, один из которых ранее судим. Его заключили под стражу, а остальных отправили под домашний арест. Известно, что заказчик преступления скрывался в Калмыкии, а организатора задержали в столице еще в конце мая.

Он пять лет находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве, и до помещения под стражу успел продать образа "Смоленская" и "Спас Вседержитель" в один из антикварных магазинов за 75 тысяч долларов. Полицейские уже изъяли их и вернули в храм вместе с другими иконами.

Подозреваемые вскоре предстанут перед судом, передает РИА Новости со ссылкой на Волк.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году несколько старинных икон пропали из храма в одном из поселений Пермского края. Ущерб составил более 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU