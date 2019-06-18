Песков: вопрос введения электронных виз для въезда в РФ прорабатывается

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-18T10:38:48+03:00

Воспользоваться визой можно будет как в туристических, так и в гуманитарных целях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить введение единой электронной однократной визы для въезда иностранцев на территорию нашей страны. Нововведение должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

Данную информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Согласно его данным, вопрос об электронной визе находится в проработке. Поручение по реализации уже дано премьер-министру РФ, а также министрам иностранных дел, внутренних дел и директору Федеральной службы безопасности.

Ожидается, что одна такая виза будет действовать не более 16 дней, однако воспользоваться ею можно как в туристических целях, так и в случае с деловыми, гуманитарными и частными поездками. Для оформления документов даже не обязательно идти в визовый центр - все можно сделать удаленно, передают "Ведомости".

Сайт kp.ru писал о том, что на настоящий момент по однократной электронной визе на восемь дней можно въехать лишь на территорию Дальневосточного федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU