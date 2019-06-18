Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции по делу о коррупции

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-18T11:28:28+03:00

Речь идет о расследовании выбора страны-организатора чемпионата мира по футболу 2022 года

Изменить размер текста: A A

Экс-президент УЕФА и один из видных чиновников мирового футбола в свое время Мишель Платини арестован в пригороде Париже. Он подозревается в коррупции и речь идет о процессе выбора страны-организатора чемпионата мира по футболу 2022 года, пишет британский таблоид Sun.

Как сообщают французские СМИ, власти подозревают, что ему могли дать взятку ради победы Катара в гонке за право проведения ЧМ-2022. В то время Платини занимал пост президента УЕФА, который занял в 2007 году после ухода с этой должности шведа Леннарта Юханссона.

В разное время в сторону Катара выдвигалось немало обвинений в покупке голосов. Но затем же ФИФА провело расследование, которое не выявило никаких фактов коррупции.

Чемпионат мира по футболу 2022 года был отдан Катару, напомним, еще в декабре 2010 года. Тогда ФИФА выбрало страны-хозяйки сразу двух мировых первенств - 2018 и 2022 годов. Первый турнир достался России, и с блеском прошел год назад.

ИСТОЧНИК KP.RU