Полиция Казахстана задержала около 4 тысяч участников митингов
За пять дней проведения митингов в Казахстане - с 9 по 13 июня - было задержано около 4 тысяч человек. Такие данные привел министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.
По его словам, Генпрокуратура и МВД неоднократно предупреждали граждан о том, что они нарушают закон "О митингах, шествиях и демонстрациях", где четко прописана необходимость подачи заявки на проведение такого мероприятия. Несмотря на то, что несанкционированные шествия продолжались, полицейским было приказано не использовать специальные средства - дубинки, слезоточивый газ и прочее.
"Применялась только физическая сила, чтобы локализовать данные конфликты. Было задержано около 4 тысяч граждан", - цитирует Tengrinews.kz министра.
Большинство задержанных (около 3 тысяч человек) было запротоколировано и отпущено, еще 305 - оштрафовали. Остальные 677 участников митинга помещены под арест.
Сайт kp.ru писал о том, что причиной недовольства жителей Казахстана стали недавние выборы президента, на которых победил Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны.
ИСТОЧНИК KP.RU