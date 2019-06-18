Полиция Казахстана задержала около 4 тысяч участников митингов

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-18T11:40:54+03:00

Почти 700 из них арестовали, 305 человек были оштрафованы, остальных лишь запротоколировали

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За пять дней проведения митингов в Казахстане - с 9 по 13 июня - было задержано около 4 тысяч человек. Такие данные привел министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

По его словам, Генпрокуратура и МВД неоднократно предупреждали граждан о том, что они нарушают закон "О митингах, шествиях и демонстрациях", где четко прописана необходимость подачи заявки на проведение такого мероприятия. Несмотря на то, что несанкционированные шествия продолжались, полицейским было приказано не использовать специальные средства - дубинки, слезоточивый газ и прочее.

"Применялась только физическая сила, чтобы локализовать данные конфликты. Было задержано около 4 тысяч граждан", - цитирует Tengrinews.kz министра.

Большинство задержанных (около 3 тысяч человек) было запротоколировано и отпущено, еще 305 - оштрафовали. Остальные 677 участников митинга помещены под арест.

Сайт kp.ru писал о том, что причиной недовольства жителей Казахстана стали недавние выборы президента, на которых победил Касым-Жомарт Токаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714300" frameborder="0"></iframe> Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны.

ИСТОЧНИК KP.RU