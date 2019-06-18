В Москве таксиста "Яндекс. Такси" уволили за то, что он выкинул пассажира из машины

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-18T12:20:10+03:00

Во время перепалки с клиентом, таксист вытянул того с сидения и бросил на асфальт. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Валерий ехал с корпоратива на такси, машину для него заказал его коллега через приложение Яндекс. Дорога была долгая, время позднее, пассажир уснул на заднем сидении. Проснулся Валерий от того, что водитель не слишком вежливо сообщает ему об окончании поездки.

Грубость мужчине не понравилась, и он возразил. Слово за слово, нервы водителя сдали, и он вытянул пассажира с сидения и бросил на асфальт.

С разбитым о землю лицом в поисках справедливости, Валерий позвонил другу и попросил пожаловаться на водителя.

— Я приятно удивился, ситуацию решили в момент, мне сразу же позвонили из Яндекса, принесли извинения, а водителя заблокировали. Ещё несколько раз звонили и интересовались моим самочувствием. На следующий день я решил позвонить водителю и узнать, почему он так поступил. Может я его обидел. Он стал на меня кричать, зачем я пожаловался, и что он теперь не сможет работать в такси.

ИСТОЧНИК KP.RU