2019-06-18T15:01:44+03:00
Происшествия

Не менее 17 человек погибли при крушении судна у берегов Индонезии

Еще 39-ти пассажирам корабля удалось спастись
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По крайне мере 39 пассажирам судна удалось выжитьПо крайне мере 39 пассажирам судна удалось выжитьФото: REUTERS
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По меньше мере 17 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Индонезии. Об этом сообщил глава оперативного отдела управления по вопросам поиска и спасения провинции Восточная Яма Аль-Амрат.

Согласно его данным, один человек на настоящий момент числится пропавший без вести, еще 39 пассажиров затонувшего судна удалось спасти. Само крушение произошло в минувший понедельник, 17 июня. Пассажирское судно следовало от острова Раас в Калиангет, но затонуло близ Суменепа.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. В ней принимают участие четыре водолаза и моряки из прибрежных районов, передает агентство "Синьхуа".

Сайт kp.ru писал о том, что неделей ранее еще одно судно затонуло у берегов Греции. На борту корабля находились нелегальные мигранты. В результате крушения погибли по меньшей мере шестеро из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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