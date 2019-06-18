"У него все в порядке": друг рассказал о состоянии Джигарханяна

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-18T15:46:49+03:00

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У актера, народного артиста СССР Армена Джигарханяна сейчас все в порядке, он занят восстановлением своего самочувствия, заявил его друг Артур Согомонян.

"У Армена Борисовича все в порядке, он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми", - написал Согомонян в официальной группе Джигарханяна в Facebook.

Он отметил, что артист не хочет разговаривать с представителями СМИ.

"К сожалению, много лживой и некорректной информации вокруг его имени в прошлом году сказалось на его самочувствии", - добавил Согомонян.

Напомним, в октябре 2017 года Джигарханян (тогда ему было 82 года) попал в больницу и заявил, что не будет прощать свою жену Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая "причинила ему много боли". Позже они развелись и начали длительную судебную тяжбу. Джигарханян восстанавливает здоровье в больницах и санаториях.

ИСТОЧНИК KP.RU