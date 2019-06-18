2019-06-18T16:06:52+03:00
Общество

Ученый назвал факторы, которые улучшат демографию в России

Рождаемость будет увеличиваться благодаря маткапиталу, а продолжительность жизни увеличится благодаря развитию здравоохранения
Елена АКИМОВА
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Эксперт рассказал, как улучшить демографию в РоссииЭксперт рассказал, как улучшить демографию в РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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ООН прогнозирует, что к концу 2070-х годов население России может сократиться до ста миллионов человек – это пессимистичный прогноз. Его позитивный сценарий наоборот гарантирует прирост населения к 2080 году до 160 млн человек.

Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев уверен, что ситуация будет развиваться по второму варианту. Улучшение демографической ситуации произойдет благодаря выплатам материнского капитала и повышению качества здравоохранения.

В прогнозе также отражается, что в России огромный дисбаланс между мужским и женским населением: на 100 женщин приходится 86,4 мужчины – это один из самых низких показателей в мире.

- Подобные прогнозы – это реальное поле вероятности. Население может расти, но при условии, что будет предпринят правильный комплекс мер по поддержке. Пока материнский капитал стимулирует рождаемость, но если отказаться от этой меры, то верх возьмет пессимистичный прогноз. Если эту льготу сохранить, то она спасет нам 30–40 миллионов жизней к середине века. В целом, если власти будут стремиться улучшать демографию, то мы выйдем в среднем на 160 миллионов человек — это реально, — продолжает ученый.

Помимо льгот очень важно качество здравоохранения и профилактика пагубных привычек.

- В России давно обсуждается повышение цен на табак, как в Болгарии или Румынии. Это позволит получить бюджету самые необходимые несколько триллионов рублей. Деньги можно направить на дополнительные льготы по рождаемости, а дороговизна сигарет заставит многих отказаться от курения, - комментирует Коротаев ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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