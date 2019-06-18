Зеленский рассказал о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разногласиях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по проекту газопровода "Северный поток — 2".
"Не секрет, что наши позиции относительно проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность Германии к предметному диалогу относительно этого непростого вопроса", - сказал Зеленский по итогам переговоров с главой Германии.
Глава Незалежной также считает, что продолжение транзита российского газа через украинскую территорию позволит сохранить европейскую энергетическую безопасность.
"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы",- добавил Зеленский.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Меркель стало плохо перед встречей с Зеленским, что она объяснила обезвоживанием.
ИСТОЧНИК KP.RU