Зеленский рассказал о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-18T18:10:25+03:00

По словам президента Украины, сохранение транзита российского газа через территорию его страны является гарантией европейской энергетической безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разногласиях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по проекту газопровода "Северный поток — 2".

"Не секрет, что наши позиции относительно проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность Германии к предметному диалогу относительно этого непростого вопроса", - сказал Зеленский по итогам переговоров с главой Германии.

Глава Незалежной также считает, что продолжение транзита российского газа через украинскую территорию позволит сохранить европейскую энергетическую безопасность.

"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы",- добавил Зеленский.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Меркель стало плохо перед встречей с Зеленским, что она объяснила обезвоживанием.

ИСТОЧНИК KP.RU