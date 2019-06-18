2019-06-18T18:35:48+03:00
Общество

В московском суде аферист попросил посадить себя в клетку, испугавшись разгневанных стариков

Мошенник обманывал пенсионеров
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Кстати, с этого года металлические клетки в зданиях судов постепенно начинают уходить в прошлое - по требованию СовфедаКстати, с этого года металлические клетки в зданиях судов постепенно начинают уходить в прошлое - по требованию СовфедаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Во вторник, 18 июня, в Басманном суде Москвы прошло слушание по делу некоего гражданина Буланова. По предположению суда, он обманул и обокрал 86 пенсионеров. Все они до единого пришли на заседание.

Испугавшись разгневанных стариков, подсудимый сразу же попросил посадить себя в клетку. Об этом рассказала представитель суда Ольга Варышева.

- Он начал процесс с того, что попросил, чтобы его поместили в клетку. Он испугался, - приводит её слова РИА Новости.

Однако, чем закончилась эта история общественность так и не узнала. На заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы, где была рассказана эта история, Варышева так и не не раскрыла, посадили ли Буланова в клетку или нет.

Кстати, с этого года металлические клетки в зданиях судов постепенно начинают уходить в прошлое - по требованию Совфеда. Во всех новых судебных зданиях ставят прозрачные кабины, тоже самое делается в судах при ремонте и реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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