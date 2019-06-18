В сети восхитились красотой россиянок на Севастопольском балу
В интернете восхитились красотой российских женщин на Севастопольскому балу офицеров. Это произошло после того, как американское издание Daily Mail опубликовало текст, посвященный этому традиционному мероприятию.
В этом году бал был посвящен пятилетию присоединения Крыма и Севастополя к России. Кроме того, мероприятие приурочили к 236-летней годовщине основания Севастополя. Участниками бала стали около тысяч человек, а также туда были приглашены атташе 15 стран.
Daily Mail разметила фотографии офицеров с женами в праздничных костюмах. Это вызвало оживленную реакцию пользователей.
«Не то, что американки. Те с ног до головы в наколках, как заключенные, и одеваться толком не умеют», — написал один из читателей.
Кроме того, в публикации был процитирован сирийский атташе Айман Мухсан Хумейди, который заявил, что в Севастополе живут очень гостеприимные люди.
ИСТОЧНИК KP.RU