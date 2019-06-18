2019-06-18T22:25:32+03:00
Общество

В сети восхитились красотой россиянок на Севастопольском балу

Это произошло после того, как американское издание Daily Mail опубликовало текст, посвященный традиционному Севастопольскому балу офицеров
Екатерина БОЛГОВА
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Участниками была стали почти тысяча человек. Фото: пресс-служба Севастопольского балаУчастниками была стали почти тысяча человек. Фото: пресс-служба Севастопольского бала
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В интернете восхитились красотой российских женщин на Севастопольскому балу офицеров. Это произошло после того, как американское издание Daily Mail опубликовало текст, посвященный этому традиционному мероприятию.

В этом году бал был посвящен пятилетию присоединения Крыма и Севастополя к России. Кроме того, мероприятие приурочили к 236-летней годовщине основания Севастополя. Участниками бала стали около тысяч человек, а также туда были приглашены атташе 15 стран.

Daily Mail разметила фотографии офицеров с женами в праздничных костюмах. Это вызвало оживленную реакцию пользователей.

«Не то, что американки. Те с ног до головы в наколках, как заключенные, и одеваться толком не умеют», — написал один из читателей.

Кроме того, в публикации был процитирован сирийский атташе Айман Мухсан Хумейди, который заявил, что в Севастополе живут очень гостеприимные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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