В партии Зеленского "Слуга народа" рассказали, как хотят вернуть Донбасс

СЕГОДНЯ 22:33 2019-06-18T22:33:03+03:00

Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что власти хотят возвращать регион не "пушками", а "информационным оружием"

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Лидер украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, каким образом новые украинские власти собираются возвращать регионы Донбасса, неподконтрольные Киеву. По его словам, это будет сделано при помощи "информационного оружия".

"Информационное оружие в рамках "гибридной войны" является гораздо страшнее и действенней, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки. Так и возвращать нужно будет этим же оружием", - сказал Разумков.

Он добавил, что до жителей Донбасса будут доносить мысль, что "они такие же, как и мы, граждане этой страны", передает агентство УНИАН.

Напомним, что выборы в украинский парламент ранее должны были провести в октябре 2019 года. В мае новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU