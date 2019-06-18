В Италии скончалась старейшая жительница Европы

18 Июнь 23:37 2019-06-18T23:37:35+03:00

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В Поджо-Империале на юге Италии скончалась Джузеппа Робуччи. Женщина считалась старейшим жителем Европы. Ей было 116 лет. Об этом сообщил мэр ее родного города Альфонсо Д`Алоизио.

"Конечно, мы сожалеем о кончине бабушки Пеппы, мы всегда гордились, что она была нашей землячкой", - приводит слова градоначальника РИА "Новости".

Робуччи пережила две мировые войны. Она вырастила пять детей, 10 внуков и 16 правнуков. При этом справлялась с обязанностями хозяйки бара в родном городе. Жители Поджо-Империале прозвали ее "бабушка Пеппа". Семь лет назад Робуччи получила звание почетного мэра.

Женщина прожила свою жизнь ни разу не притронувшись к алкоголю и сигаретам. Проблемы со здоровьем начали беспокоить ее только последние пять лет жизни: она перенесла две операции. На момент смерти Робуччи занимала вторую строчку в почетном рейтинге долгожителей мира.

ИСТОЧНИК KP.RU