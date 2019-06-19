Мужчина с ножом напал на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы
Предвыборная гонка в Мосгордуму может запомниться не лозунгами кандидатов, а неожиданным ЧП. Во вторник, 18 июня, мужчина с ножом напал на помощниц одного из кандидатов. Девушки стояли возле банера и раздавали агитационные материалы у станции метро "Крылатское".
"Разъяренный мужчина с ножом бросился на Аню и Кристину с криками «Хочу убивать волонтеров». Девочки, к счастью, увернулись, тогда мужчина покромсал куб, газеты, флаеры! Страшно представить, чем это могло закончиться... Я пишу, и меня всю трясет… Сейчас на месте полицейские, даем показания, мужчину задержали по горячим следам", - написала в социальной сети кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева.
Женщина уточнила, что нападавшего ждет медицинское освидетельствование. Киселева намерена обратиться с "заявлением о проведении доследственной проверки на предмет установления в действиях этого человека признаков состава уголовного деяния".
"Он должен быть привлечен к ответственности", - заключила кандидат в депутаты.
В Москве напали на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы.
ИСТОЧНИК KP.RU