2019-06-19T00:25:26+03:00
Происшествия

Мужчина с ножом напал на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы

Девушки смогли увернуться от ударов злоумышленника [видео]
Артур ГАРЬКЕ
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Злоумышленника нашли по горячим следам.Злоумышленника нашли по горячим следам.Фото: СОЦСЕТИ
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Предвыборная гонка в Мосгордуму может запомниться не лозунгами кандидатов, а неожиданным ЧП. Во вторник, 18 июня, мужчина с ножом напал на помощниц одного из кандидатов. Девушки стояли возле банера и раздавали агитационные материалы у станции метро "Крылатское".

"Разъяренный мужчина с ножом бросился на Аню и Кристину с криками «Хочу убивать волонтеров». Девочки, к счастью, увернулись, тогда мужчина покромсал куб, газеты, флаеры! Страшно представить, чем это могло закончиться... Я пишу, и меня всю трясет… Сейчас на месте полицейские, даем показания, мужчину задержали по горячим следам", - написала в социальной сети кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева.

Женщина уточнила, что нападавшего ждет медицинское освидетельствование. Киселева намерена обратиться с "заявлением о проведении доследственной проверки на предмет установления в действиях этого человека признаков состава уголовного деяния".

"Он должен быть привлечен к ответственности", - заключила кандидат в депутаты.

В Москве напали на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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