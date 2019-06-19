2019-06-19T00:37:58+03:00
Общество

Путин провел совещание по подготовке к "Прямой линии"

На встречу пригласили гендиректоров крупнейших федеральных каналов
Артур ГАРЬКЕ
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Президент во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия". На встречу в Кремле пригласили директоров двух крупнейших федеральных каналов - Константина Эрнста и Олега Добродеева. Об этом сообщает сайт Кремля.

Напомним, программа выйдет в эфир 20 июня в 12–00 по московскому времени. Транслировать ее в прямом эфире будут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

"В ходе программы Владимир Путин ответит на интересующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Задать свой вопрос главе государства можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение", - уточняется в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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