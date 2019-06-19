2019-06-19T00:52:50+03:00
Политика

Против экс-президента Украины возбудили пятое уголовное дело

Порошенко обвиняют в незаконном назначении кабинета министров
Артур ГАРЬКЕ
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Петр Порошенко.Петр Порошенко.Фото: REUTERS
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Для того чтобы сосчитать уголовные дела против Петра Порошенко скоро не хватит одной руки. Политик получил очередной "страйк" от Юриста Андрея Портнова. Этот человек нашел новый повод для уголовного преследования Порошенко.

"Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и [спикера Рады Андрея] Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров", - написал юрист в социальной сети.

Портнов пояснил, что в 2016 году из коалиции "Европейская Украина" вышли фракции Радикальной партии Олега Ляшко, партии "Батькивщина" и "Самопомощь". Однако отсутствие коалиции не помешало Порошенко и парламенту назначить нескольких министров и членов правительства. Это повлекло за собой внесение ложных сведений в документы о ее наличии. Таким образом, в действиях Порошенко Портнов усмотрел нарушения трех статей УК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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