2019-06-19T02:03:21+03:00
Политика

Небензя посоветовал членам ООН лучше проверять свои источники по Сирии

Представитель РФ при ООН: Мы не проводим атак против гражданского населения
Артур ГАРЬКЕ
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Василий Небензя.Василий Небензя.Фото: REUTERS
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя порекомендовал своим иностранным коллегам лучше проверять свои источники информации о происходящем в Сирии. Наша страна, по его мнению, не проводит атак против гражданского населения.

"Ни для кого не секрет, что боевики используют гражданскую инфраструктуру, госпитали и школы в военных целях, а людей в качестве живого щита, мы решительно отвергаем любые обвинения в неизбирательных ударах, мы не проводим атак против гражданского населения", - заявил Небензя.

Небезя также высказал недоверие Всемирной организации здравоохранения, члены которой сообщают об атаках госпиталей, но на место не выезжают.

"На поверку оказывается, что большинство из этих сведений - это телефонные звонки от каких-то "надежных источников", никем не проверенных, и которых нам отказываются называть", - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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