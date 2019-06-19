2019-06-19T03:06:54+03:00
Политика

Зеленский исключил дефолт в Украине

Президент Незалежной объявил о подготовке "большого пакета инноваций"
Артур ГАРЬКЕ
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Владимир Зеленский.Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский исключил объявление дефолта в стране и гарантировал продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).Это произошло на встрече с представителями крупного и среднего бизнеса Германии.

"С МВФ будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Украинский лидер пригласил немецких бизнесменов к участию в инвестиционном совете при администрации президента. Он добавил, что в стране готовится "большой пакет инноваций". Речь идет, в том числе, о проекте "Государство в смартфоне". Предприниматели ответили, что готовы к диалогу, но для этого необходимо улучшить инвестиционный климат и внедрить европейские стандарты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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