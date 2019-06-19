Зеленский исключил дефолт в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский исключил объявление дефолта в стране и гарантировал продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).Это произошло на встрече с представителями крупного и среднего бизнеса Германии.
"С МВФ будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Украинский лидер пригласил немецких бизнесменов к участию в инвестиционном совете при администрации президента. Он добавил, что в стране готовится "большой пакет инноваций". Речь идет, в том числе, о проекте "Государство в смартфоне". Предприниматели ответили, что готовы к диалогу, но для этого необходимо улучшить инвестиционный климат и внедрить европейские стандарты.
ИСТОЧНИК KP.RU