Рособрнадзор перепроверил работы-нулевки с ЕГЭ по математике
Работы нескольких астраханских школьников, получивших ноль на ЕГЭ по математике, проверил Рособрнадзор. Отметим, ранее их тесты признали недействительными из-за использования "неправильных" чернил.
Ребята нарушили правило экзамена: заполнять бланки можно только черной гелевой или капиллярной ручкой. При использовании других чернил работы могут быть некорректно отсканированы. Несмотря на нарушения выпускников было принято решение о пересмотре их результатов.
"Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены. Результаты в среду будут рассмотрены на заседании конфликтной комиссией Астраханской области и ребята смогут с ними ознакомиться", - отмечается в сообщении в ведомства.
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