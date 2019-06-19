Рособрнадзор перепроверил работы-нулевки с ЕГЭ по математике

СЕГОДНЯ 03:16 2019-06-19T03:18:21+03:00

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Работы нескольких астраханских школьников, получивших ноль на ЕГЭ по математике, проверил Рособрнадзор. Отметим, ранее их тесты признали недействительными из-за использования "неправильных" чернил.

Ребята нарушили правило экзамена: заполнять бланки можно только черной гелевой или капиллярной ручкой. При использовании других чернил работы могут быть некорректно отсканированы. Несмотря на нарушения выпускников было принято решение о пересмотре их результатов.

"Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены. Результаты в среду будут рассмотрены на заседании конфликтной комиссией Астраханской области и ребята смогут с ними ознакомиться", - отмечается в сообщении в ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU