2019-06-19T03:18:21+03:00
Общество

Рособрнадзор перепроверил работы-нулевки с ЕГЭ по математике

Астраханские школьники "пролетели" из-за использования неправильных чернил
Артур ГАРЬКЕ
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работы выпускников перепроверили несмотря на нарушения.работы выпускников перепроверили несмотря на нарушения.Фото: Архив "КП"
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Работы нескольких астраханских школьников, получивших ноль на ЕГЭ по математике, проверил Рособрнадзор. Отметим, ранее их тесты признали недействительными из-за использования "неправильных" чернил.

Ребята нарушили правило экзамена: заполнять бланки можно только черной гелевой или капиллярной ручкой. При использовании других чернил работы могут быть некорректно отсканированы. Несмотря на нарушения выпускников было принято решение о пересмотре их результатов.

"Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены. Результаты в среду будут рассмотрены на заседании конфликтной комиссией Астраханской области и ребята смогут с ними ознакомиться", - отмечается в сообщении в ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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