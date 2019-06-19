Владельцев "домашних отелей" могут обложить курортным сбором

СЕГОДНЯ 04:06 2019-06-19T04:06:38+03:00

Россиян, сдающих свои дома в аренду туристам, могут обложить налогом. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Налог на постояльцев пока платят лишь гостиницы и хостелы

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Жителей юга России вскоре могут обложить налогом - курортным сбором. Коснется это только тех, кто сдает свое жилье туристам.

Пока этот налог выплачивают только юридические лица - владельцы гостиниц и хостелов. Это, по мнению авторов инициативы, ставит владельцев "домашних отелей" в необоснованно привилегированное положение.

«Человек может владеть двумя-тремя домами или квартирами, сдавать их через онлайн-сервисы, а государство этого не видит», — сказал "Известиям" министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Чиновник отметил, что собственникам недвижимости предложат добровольно зарегистрироваться самозанятым. Это позволит государству вывеси их из тени, а им даст гарантии соцзащиты.

Отметим, курортный сбор сейчас существует в четырех регионах: Алтае, в Ставропольском и Краснодарском краях, планируется введение налога в Крыму. Пока это тест, он продлиться до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU