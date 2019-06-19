2019-06-19T08:12:44+03:00
Авто

Трасса «Балтия» может стать первым бесплатным автобаном

Скорость на дороге могут увеличить до 130 км/ч
Елена АКИМОВА
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На М-9 могут увеличить скорость до 130км/чНа М-9 могут увеличить скорость до 130км/чФото: Иван МАКЕЕВ
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Вопрос увеличения скорости движения на дорогах рассматривают сейчас сразу в нескольких ведомствах. Не исключено, что первым автобаном, где будет разрешено движение до 130 км/ч станет М-9 «Балтия», идущая до границы с Литвой. Новая Рига соответствует всем характеристикам, которые важны для автобана% здесь отсутствуют колеи и места концентрации ДТП, на случай дождей и снегопадов имеются электронные табло, чтобы предупредить водителей об ограничении скоростного режима.

Исследование данного направления уже проведено. На подступах к Москве восьмиполосный участок трассы, ожидаемо, был загружен и скорость невысокая. А вот дальше на шести и – четырехполосном участке автомобиль может развивать максимальные показатели, так как отсутствуют ограничения. В результате эксперты пришли к выводу, что средний скоростной режим может быть увеличен.

Пока в Росавтодоре никаких конкретных решений на этот счет не приняли, а некоторые автомобильные эксперты и вовсе не видят необходимости в увеличении.

- У нас пока культура вождения далека от европейской дисциплинированной, повышение скорости можно применять очень дозировано, — комментирует «Известиям» автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Сейчас максимально разрешенная скорость в стране не более 110 км/ч, а на остальных загородных дорогах — не более 90 км/ч. Пока до 130 км/ч можно разгоняться на платных участках М4 «Дон» и М11 Москва–Санкт-Петербург.

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Скоростной лимит увеличат до 130 км/ч

Скоростной лимит в России могут увеличить на некоторых трассах до 130 километров в час после утверждения нового ГОСТа. Его разработкой по заказу Росавтодора занимается Российский дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта (подробности).

Росавтодор не спешит с увеличением скорости

В Росавтодор сообщил о том, что введение нового ГОСТа не обязательно скажется на увеличение скоростного лимита на трассах до 130 километров в час. Документ будет носить лишь рекомендательный характер (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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