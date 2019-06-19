Сразу 25 российский вузов вошли в рейтинг лучших в мире

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-19T08:38:02+03:00

Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в сотню лучших вузов мира Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) подготовила список лучших в мире вузов. Рейтинг получился обширным, позиций несколько сотен. Возглавил международный рейтинг Массачусетский технологический институт. Второе и третье места заняли Стэнфордский и Гарвардский университеты.

Среди образовательных учреждений с мировым именем можно увидеть ряд российских вузов. В список попали институты и университеты Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга, всего 25 штук.

Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) оказался в первой сотне и занял 84 место. Он улучшил свои позиции по сравнению с 2018 годом и поднялся на шесть строчек.

На 231 позиции значится Новосибирский государственный университет (НГУ) – улучшение на 13 позиций. А Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) с 235-й позиции переместился на 234-ю.

Самый большой рост отмечается у Уральского федерального университета, он смог подняться на целых 48 строчек и занимает 364-е место, сообщает Пятый канал.

Первая десятка самых престижных вузов мира выглядит так. ФОТО: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020

ИСТОЧНИК KP.RU