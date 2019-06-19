Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи

СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-19T08:49:20+03:00

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Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и один из видных чиновников мирового футбола в свое время Мишель Платини, который накануне был взят под стражу в Нантере (Франция), освобожден.

«Бывший глава УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи после нескольких часов допроса в связи с уголовным расследованием в связи с коррупционными нарушениями на чемпионате мира 2022 года в Катаре», - пишет агентство AFP.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Платини был арестован 18 июня в пригороде Парижа по подозрению в коррупции. Речь идет о процессе выбора страны-организатора чемпионата мира по футболу 2022 года. Власти подозревают, что Платини могли дать взятку ради победы Катара в гонке за право проведения предстоящего мундиаля.

ИСТОЧНИК KP.RU