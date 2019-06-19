Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и один из видных чиновников мирового футбола в свое время Мишель Платини, который накануне был взят под стражу в Нантере (Франция), освобожден.
«Бывший глава УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи после нескольких часов допроса в связи с уголовным расследованием в связи с коррупционными нарушениями на чемпионате мира 2022 года в Катаре», - пишет агентство AFP.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Платини был арестован 18 июня в пригороде Парижа по подозрению в коррупции. Речь идет о процессе выбора страны-организатора чемпионата мира по футболу 2022 года. Власти подозревают, что Платини могли дать взятку ради победы Катара в гонке за право проведения предстоящего мундиаля.
ИСТОЧНИК KP.RU