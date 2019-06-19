Трамп рассказал о своей жестокости по отношению к России

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-19T09:09:26+03:00

Президент США подчеркнул, что никто «не проявлял больше жестокости», чем он сам

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он сам. Американский лидер подчеркнул, что укрепил вооруженные силы и ввел антироссийские санкции.

Кроме того, он отметил, что предоставил странам Европы альтернативные источники поставок энергоносителей, что "создало очень серьезную конкуренцию" для Москвы.

"Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп", - заявил он. При этом президент США добавил, что представителей демократической партии страны Россия не волнует, "их волнует только государственная власть".

Кроме того, во время своего выступления перед сторонниками в Орландо (Флорида) Трамп объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Трамп рассматривает возможность введения односторонних санкций против участников проекта "Северный поток - 2".

ИСТОЧНИК KP.RU