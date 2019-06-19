Волкер призвал Киев покупать американское оружие

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-19T09:28:28+03:00

Какие именно вооружения Украина планирует закупить у Вашингтона спецпредставитель Госдепартамента не пояснил

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Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Киеву следует начать закупать военную технику и оружие у США.

"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что они [власти Украины] намерены это сделать", - приводит его слова ТАСС.

При этом Волкер не пояснил, какие именно вооружения Киев планирует закупить у Вашингтона и каким образом украинские власти изыщут на это финансовые средства. Однако среди приоритетных поставок спецпредставитель Госдепа назвал антиснайперские системы и противотанковые комплексы Javelin.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Волкер "в следующие несколько недель" намерен приехать на Украину в составе делегации. Эта поездка должна предварить визит Владимира Зеленского в Белый Дом.

ИСТОЧНИК KP.RU