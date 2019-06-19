2019-06-19T09:47:12+03:00
Общество

У коменданта военного парка «Патриот» в Подмосковье нашли в квартире боеприпасы

В настоящее время полиция все обнаруженные предметы изъяла на экспертизу
Марина ВЕНЦОВА
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В Подмосковье у коменданта военного парка «Патриот» нашли в квартире боеприпасыВ Подмосковье у коменданта военного парка «Патриот» нашли в квартире боеприпасыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В городе Кубинка Одинцовского городского округа Московской области в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия в квартире коменданта военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» обнаружены боеприпасы.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, все найденные предметы, конструктивно схожие с патронами калибра 7,62 миллиметров. Всего их обнаружено 461 шт. В настоящее время все боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в Подмосковье полицейские задержали 48-летнего жителя населенного пункта Фрязино, у которого был изъят целый арсенал незаконно приобретенного оружия. Операция осуществлялась сотрудниками уголовного розыска и МУ МВД "Щелковское". Помимо самого вооружения, сотрудники правоохранительных органов нашли также боеприпасы. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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