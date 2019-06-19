Эксперты указали на уязвимость 90% мобильных сервисов

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-19T10:11:59+03:00

Почти каждое мобильное приложение имеет брешь в безопасности

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Эксперты указывают, что почти 90 процентов всех мобильных приложений уязвимы перед хакерскими атаками. Больше трети вовсе находятся в зоне повышенного риска. К такому выводу пришли специалисты компании Positive Technologies (специализируется на кибербезопасности) в исследовании угроз мобильным приложениям за 2019 год.

Уязвимости высокого уровня риска обнаружены в 38% мобильных приложении для iOS и в 43% приложении для платформ под управлением Android. В 89% случаев физический доступ к устройству не потребуется, достаточно подключиться к гаджету с помощью специальной программы.

Почти все мобильные сервисы рискуют личными данными пользователя: паролями, финансовой информацией, персональными сведениями, в том числе перепиской. Причем большая часть недочетов имеет системный характер и проявляется еще на этапах проектирования.

Данные уязвимости могут повлечь за собой потерю денег, так как открывается возможность к получению доступа к финансовой информации. Порой обладатель счета даже не догадывается, что его деньгами распоряжаются мошенники, так как вирусное ПО скрывает корректные сведения о переводах.

Эксперты подчеркивают, что «заразиться» довольно просто, достаточно скачать скомпрометированное приложение на устройство, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU